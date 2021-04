Gewonde bestuurder urenlang vast in auto na ongeval bij Oisterwijk

Scooterrij­der schrikt in Oisterwijk van auto en botst tegen boom

9 april OISTERWIJK - Op de kruising van de Pannenschuurlaan en de Molenbaan in Oisterwijk is een scooterrijder gewond geraakt bij een ongeluk. De scooterrijder schrok van een auto die wilde oversteken en klapte tegen een boom aan. De jongen is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.