Gewonden bij vechtpartij op AZC Oisterwijk

Saar aan Huis strijkt het tranenzakdoekje en helpt bij de woordzoeker

6:30 DRUNEN - Saar aan Huis rukt op, ook in de regio Tilburg. Om hun mantelzorgers te ontlasten laten ouderen die aan huis of zorgcentrum zijn gekluisterd een Saar komen. Zo ook mevrouw Van der Putten (87) in Drunen.