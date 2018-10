Giftig gas vrijgekomen uit kuil met mais op boerenerf in Moergestel

Het lijkt klaar, over en uit met de verkeers­bri­ga­diers in Oisterwijk en Moergestel

21:16 MOERGESTEL - Kinderen die het Rootven over moeten steken op weg naar school in Moergestel, moeten voortaan zelf goed uitkijken. Na Oisterwijk lijkt het nu ook in Moergestel klaar, over en uit met de verkeersbrigadiers.