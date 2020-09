Goederentrein die benzeen vervoert vat vlam in Oisterwijk, treinverkeer zeker tot 18.00 uur gestremd

In de vele wagons achter de trein, zeker twintig, zat de vervuilende stof benzeen opgeslagen. Die hebben gelukkig geen vlam gevat, aangezien de brand enkel in de technische ruimte van de locomotief woedde. De trein, die op weg was naar haven- en industriegebied Botlek in Rotterdam, kan daardoor niet meer verder rijden en zal worden weggesleept. Vier à vijf overwegen zijn afgesloten. Verkeersregelaars zijn ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

René Vegter, woordvoerder van Pro Rail, laat weten dat de machinist en hulpdiensten adequaat gehandeld hebben. ,,De machinist voelde een klap en zag rookontwikkeling. Hij heeft de trein toen direct stilgezet, waarna de bovenleidingen uitschakeld werden. Daarmee wordt elektrocutie bij de bluswerkzaamheden voorkomen. We hebben de hulpdiensten gealarmeerd, hen ingelicht over goederen in de wagons, waarna zij direct konden handelen. Uiteindelijk viel het allemaal mee.”

Quote Er kwamen grote flitsen van de bovenhan­gen­de stroomka­bels af. Ik schrok me écht kapot, heb meteen mijn ouders gebeld Omwonende Sanne van Bijnen

Omwonende Sanne van Bijnen denkt dat het veel en veel erger uit had kunnen pakken. ,,Ik woon aan het spoor, bij mijn ouders. Ik stond buiten op vrienden te wachten, die me op zouden komen halen, toen die trein ineens aan kwam zetten. Er kwamen grote flitsen van de bovenhangende stroomkabels af. Ik schrok me écht kapot, heb meteen mijn ouders gebeld. ‘Snel het huis uit, voordat het te laat is', vertelde ik ze.”

Schrik

Van Bijnen, en haar ouders en buurtbewoners, maken zich al langer zorgen om de voorbijrazende goederentreinen. ,,We hebben al meerdere keren klachten ingediend bij ProRail. Dat dit nu gebeurde, lijkt haast een voorteken. Dit gaat een keer fout. Stel nu dat de vlammen waren overgeslagen op die wagons? Dan had het echt heel, heel erg fout kunnen gaan. We hopen dat dit een waarschuwing is voor ProRail", besluit Van Bijnen.

Volledig scherm Problemen op het spoor in Oisterwijk. © De Kort Media / Toby de Kort

