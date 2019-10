Granaat in Oisterwijkse bossen gevonden: ‘Dit had héél slecht af kunnen lopen’

Corné Zoontjens ruilt T-Kwa­draat in voor Moergestel­se horeca

10:20 MOERGESTEL - Wat in Moergestel al een tijd in de lucht hing, is nu beklonken. Corné Zoontjens en zijn vrouw Anke zeggen de horeca van het T-Kwadraat vaarwel. In het eigen dorp nemen ze bar De Steeg, café 't Centrum en de bijbehorende friettent over.