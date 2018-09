Groen kost poen in Oisterwijk: 1,2 ton moet bijgepast worden

VIDEO + update Drie auto's in lichter­laaie in Oisterwijk: oud-brandweer­com­man­dant hoort bij gedupeer­den

12:09 OISTERWIJK - Buurtbewoners van de Kuiperstraat en de Waterhoefweg in Oisterwijk werden in de nacht van zondag op maandag gewekt door harde knallen. Drie auto's, twee aan de Kuiperstraat en een aan de Waterhoefweg, bleken volledig in lichterlaaie te staan. De politie gaat er vanuit dat ze zijn aangestoken.