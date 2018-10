‘Groen voor Grijs is rijp voor heel Oisterwijk’

Oisterwijk in Beeld volgde Groen voor Grijs op de voet. In de documentaire komt onder andere Klerks aan het woord. Volgens hem is de sociale samenhang er in de jarenzestigwijk merkbaar op vooruit gegaan. ,,Het lukt alleen als echt de hele buurt erachter staat.”

Het idee achter Groen voor Grijs: hoe meer groen in de wijk, hoe hoger de kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen. Het Rijk financiert het project, waarbij ook Wageningen University is betrokken. In 2015 is een nulmeting onder senioren gehouden. Of zij zich inderdaad prettiger zijn gaan voelen in de groenere Waterhoef, moet wetenschappelijk nog blijken.