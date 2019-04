Groenteboer Kees van der Jagt (77) uit Oisterwijk dood gevonden in Maas: ‘Wat erg, iedereen kende Kees’

MEERS/OISTERWIJK - De 77-jarige Kees van der Jagt uit Oisterwijk is maandag dood aangetroffen in de Maas bij het Limburgse dorpje Meers. Van der Jagt was al sinds begin april vermist. Hij was als uitbater, groenteboer en rugbyspeler een prominent figuur in Oisterwijk en omstreken.

Van der Jagt woonde de laatste jaren van zijn leven niet meer in Oisterwijk, maar in Maastricht. Hij had jarenlang de leiding over Boshuis Venkraai, de karakteristieke uitspanning aan de Bosweg. De Oisterwijkse horecaman Ad Lammers nam de zaak in de zomer van 2003 van hem over.

Frans Kapteijns, boswachter bij Natuurmonumenten, werkte in de jaren negentig veel met Van der Jagt samen. ,,Jeetjemina, wat vind ik dit erg. Kees was een hele goede vent. Gezellig, flamboyant, ondernemend en sportief. Een echte Brabander, zullen we maar zeggen. Iemand die altijd hard gewerkt heeft in zijn leven.“

In Oisterwijk vergaarde Van der Jagt vooral bekendheid als groenteboer. Volgens Kapteijns was hij geliefd in het dorp. Zijn exclusieve groentezaak aan de Dorpsstraat liep in de jaren negentig ‘als een tierelier‘. ,,Iedereen in Oisterwijk wist: heb je groenten nodig, dan moet je bij Kees zijn. Ik schrik heel erg van dit nieuws. Ik dacht juist dat het goed met hem ging, daar in Maastricht.”

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen die duiden op een misdrijf. Uit piëteit met de familie geeft de politie geen verdere informatie over de toedracht rond zijn overlijden.