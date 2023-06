Grote brand in bosgebied Oisterwijk

Nu hip en happening, maar Spoorzone was een ‘verboden stad’ die door de Duitsers tot ontplof­fing werd gebracht

TILBURG - Zittend op het terras van De Houtloods zou je zo vergeten dat dit eens verboden gebied was. Of lurkend aan je latte in de LocHal dat die ooit tot ontploffing werd gebracht. De littekens van de Spoorzone zijn fraai geheeld, vooral de afgelopen tien jaar. Dat wordt gevierd.