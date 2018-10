Grote controle op camping De Reebok in Oisterwijk, ook grootschalige verkeerscontrole

Op het campingterrein werd caravan na caravan onderzocht. Ook alle gebouwen werden aan een inspectie onderworpen. Gecontroleerd werd onder meer op brandveiligheid, bouweisen, illegale bewoning en drugs. Ook werd gekeken of er sprake was van prostitutie, mensenhandel.

Illegale praktijken

Een gemeentewoordvoerder die ter plaatse was, vertelde dat de actie werd uitgevoerd met medewerking van de campingbeheerder. Campings in de omgeving van Oisterwijk werken mee aan dit soort onverwachte controles om te voorkomen dat ze worden gebruikt voor illegale praktijken. De gemeente wil met dit soort acties het buitengebied veilig houden.

Geen strafbare feiten

Verkeerscontrole

Tegelijk met de controle op de camping hielden politie en Belastingdienst een grote verkeerscontrole op de Gemullehoekenweg in Oisterwijk, ter hoogte van de Adervendreef.

Stevig vegen

Vorige week hield de politie in Midden-Brabant ook een aantal veegacties. Daarbij werden wapens, drugs, geld en honden gevonden en in beslag genomen. Deze acties zouden losstaan van de controle bij De Reebok in Oisterwijk.