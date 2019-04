Grote, uitslaande brand verwoest woonboerderij in Heukelom, bewoners veilig op straat

Peperdure merkjassen van inbraken Oisterwijk en Vught waarschijn­lijk voor prikkie te koop, schade loopt in tonnen

23 april OISTERWIJK/VUGHT - Twee inbraken in tien dagen. Ondernemer Rob Zoetelief is vorig jaar in zeer korte tijd twee keer flink gedupeerd. Drie dieven stalen in zijn zaken in Vught en Oisterwijk voor niet tienduizenden, maar tonnen aan kleding. De spullen staan nu waarschijnlijk voor een prikkie te koop, zo verwacht de politie.