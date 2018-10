GUO gaat Bevrijdingsdag uitgebreid vieren: 'Oisterwijk Vrij - Vrij Oisterwijk'

Update + Video Giftig gas vrijgeko­men uit kuil met mais op boerenerf in Moergestel, waterlei­ding springt tijdens werk brandweer

8:39 MOERGESTEL - Op een boerderij in Moergestel is donderdagavond giftig gas vrijgekomen. Het gas is ontstaan in een maiskuil, waar het veevoer voor de winter is opgeslagen. Terwijl de brandweer een poging deed de gassen uit de buurt van het woonhuis en de stallen te houden, sprong een waterleiding in de buurt.