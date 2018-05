Haagse WOB’er moet gemeente Oisterwijk terugbetalen

DEN HAAG/OISTERWIJK – Een Hagenaar die gemeentes met talloze WOB (Wet openbaarheid van bestuur)-procedures heeft bestookt, moet van de Raad van State in ieder geval de proceskosten van 1.000 euro van de gemeente Oisterwijk vergoeden, zo bleek uit een definitieve uitspraak.

Het komt zelden voor dat burgers de proceskosten aan een overheid moeten vergoeden. Daar gaat de Raad van State alleen toe over als iemand aantoonbaar misbruik van het recht heeft gemaakt om er bijvoorbeeld zelf financieel beter van te worden. En dat is wat de man heeft gedaan, zo stelt de Raad in de uitspraak.

Op de vingers getikt

Volgens het hoogste bestuursrechtscollege bestookte hij 70 gemeentes, waaronder Oisterwijk, met tal van WOB-verzoeken. De Raad constateert dat de man de drijvende kracht achter de WOB-verzoeken was en op die manier probeerde dwangsommen van gemeentes binnen te slepen, als die te laat of niet op de WOB-verzoeken reageerden. Overigens was hij daarvoor al eerder door de Raad op de vingers getikt.

Toch heeft het bestuursrechtscollege opnieuw bekeken of er in dit geval al dan niet terecht WOB-verzoeken zijn ingediend. En dat blijkt wederom niet het geval. De Raad heeft geen enkele aanwijzing dat hij serieus iets wilden doen met de door hen opgevraagde informatie over het ICT-gebruik en –bestedingen door de gemeente Oisterwijk.

