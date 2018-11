Haaren opsplitsen: 8,3 miljoen aan kosten gaan voor de baat

Het kleinste part, 3 ton, is voor Haaren zelf, dat op 1 januari 2021 ophoudt te bestaan. Oisterwijk, dat het dorp Haaren onder zijn hoede gaat nemen, krijgt het meest: 3,3 miljoen. Bij de bruidsschat van Helvoirt hoort een rijksbijdrage van 2,5 miljoen voor Vught. Boxtel krijgt 1,3 miljoen om Esch binnen zijn grenzen te trekken. Tilburg moet het een klein miljoen doen om Biezenmortel in te lijven. De bedragen worden gefaseerd overgemaakt: van 2020 tot en met 2024.

In het geval van Tilburg en Biezenmortel gaat het feitelijk ook niet om een herindeling, maar om een ‘grenscorrectie'. Dat is ook de reden waarom in Tilburg geen vervroegde gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. In Oisterwijk, Boxtel en Vught is dat in november 2020 wel het geval.