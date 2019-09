Haarendael, kroniek van een aangekondigde ramp

Het alarm van Bak mocht niet baten: op zaterdag 31 augustus brandde Haarendael af, alleen de kapel bleef gespaard. Zo komt het dat - in het weekeinde waarin Brabant stil gaat staan bij het feit dat het 75 jaar geleden de vrijheid herwon - de Stichting Vriendenkring Haaren 40-45 dakloos is geworden. De gedenkplaats die de stichting er in Haarendael op na hield is niet meer, een groot deel van de collectie is verloren gegaan. Terwijl Peter Bak vorig jaar nog opperde om een Nationaal Museum te maken van het rijksmonument, is er nu het verdriet om een zwartgeblakerde ruïne.