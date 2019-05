Halve marathon tegen de spierziekte van zijn gezin: Ruud Marcelissen uit Oisterwijk heeft het 'm gelapt

Oudere man in scootmo­biel aangereden in Oisterwijk

16 mei Oisterwijk - Op een rotonde aan de Moergestelseweg in Oisterwijk is donderdagmiddag een ouderen man in een scootmobiel aangereden door een auto. De man is lichtgewond geraakt en door het ambulancepersoneel aan zijn verwondingen behandeld.