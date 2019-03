Hangende tuinen bij Monument van Riel blijven bungelen in Heukelom

VIDEO Hebreeuwse bijbel van in Auschwitz vermoord paar is, via Oisterwijk en Papen­drecht, terug bij de familie

5 maart OISTERWIJK - De Wim Brugmanstraat herinnert in Oisterwijk aan de man die voor hulp aan onderduikers met zijn leven betaalde. Ook een jong, Joods echtpaar aan wie hij onderdak bood, overleefde de oorlog niet. Hun bijbel die in het huis van Wim Brugman achterbleef, is nu weer terug bij de familie.