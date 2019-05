‘Hangende tuinen’ bij Monument van Riel in Heukelom zijn ‘ernstig gevaar voor veiligheid van bewoners en bezoekers’

Beatrix fêteert Paul Spapens, ‘de reus van Moergestel’

28 mei MOERGESTEL - ‘Stelt u zich eens voor, over honderd jaar. Een optocht door uw eigen Brabantse Moergestel, met de reuzen die door úw voortvarendheid zijn gebouwd: Peer Poarel, Gèèselse Ermelindis en Heukelomse Mie. En daarachter, een struise reus met lange grijze manen en een flinke snor. In zijn ene hand een pen, in de andere een rommelpot. En langs de kant van de weg verzuchten toeschouwers: ,,Kijk, daar is onze Paul, de man die zo belangrijk is geweest voor onze gemeenschap.”’