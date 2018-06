Harde beats op Intents festival Oisterwijk, nog geen sprake van geluidsoverlast

Festival­sei­zoen barst dit weekend los, ook in Oisterwijk met Intents Festival

1 juni EINDHOVEN/OISTERWIJK - Met het aanbreken van de maand juni barst in Nederland het festivalseizoen in volle hevigheid los. Komend weekend kunnen danceliefhebbers bijvoorbeeld terecht bij Intents Festival in Oisterwijk en The Flying Dutch in Eindhoven. Liefhebbers van metal en aanverwante stromingen moeten naar Nijmegen voor Fortarock.