Heeft Oisterwijk hondenpoep echt onder controle? Niet één bon in 2018

‘Bomenbijt­mon­sters’ slaan weer toe: flinke schade toege­bracht aan bomen in Oisterwijk

12:45 OISTERWIJK - Boswachter Luc Roosen heeft de politie maandag wederom in moeten schakelen: in het bos langs de Oirschotsebaan in Oisterwijk zijn tal van bomen bekrast. Drie weken eerder, half april, waren de 'bomenbijtmonsters’ volgens Roosen ook al actief.