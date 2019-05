Heemkunde breekt lans voor Monument van Riel in Heukelom: ‘Wonderlijk allegaartje is parel voor Oisterwijk’

PLAN NODIG VOOR WONDERLIJK PALEIS

Het ruikt er altijd naar verse appeltaart. De open haard brandt. Behaaglijkheid kent geen tijd in het theater van de familie Van Riel, aan de Laagheukelomseweg nummer 3 in Heukelom. Wethouder Lemmens was in september op bezoek. Die wil meedenken en meehelpen, op voorwaarde dat er een deugdelijk businessplan komt. Volgens hem is de afspraak gemaakt dat er twee bouwwerken met een maximale hoogte van drie meter zouden komen. Nee, zeggen de Van Riels, over die drie meter is nooit wat afgesproken. De voormalige Vlaamse schuur werd afgebroken; daar staat nu het karkas van een orangerie van negen meter hoog. Wens is om hier een museum te vestigen, met theehuis, trouwlocatie en om er een bed and breakfast van te maken. Zaterdag kreeg de familie de opdracht om hiervoor een officiële aanvraag in te dienen voor wijziging van het bestemmingsplan. Marcel van Riel leidt alvast graag rond. Hij is een Maarten van Rossem-achtige man, een vrolijker uitvoering dan wel. “Ik ben bouwkundig ingenieur van beroep. Toen ik terugkwam van een stage in Engeland, had m’n vader een huis voor me gekocht. Hij was bang dat ik anders zou vertrekken, denk ik. Hij heeft voor alle kinderen een huis gekocht of laten bouwen; hij heeft altijd een timmerman en metselaar in dienst gehad. Wij hadden thuis verschillende bedrijven.” Hij en zijn vrouw Angèle hebben 45 jaar verzameld. “Bijna elke zondag stonden we om vijf of zes uur op om op verschillende plaatsen spulletjes te zoeken, vooral in België en Noord-Frankrijk.” Als er een bedrijf stopte, stonden de Van Riels op de stoep om te kijken of er iets te halen viel. Er viel er wat te halen voor de Van Riels? Reken maar! Uit een failliete slagerij kwamen prachtige tegeltjes, een bakkerij bevatte een chocoladetafel, uit een vleeswarenfabriek vielen prachtige tegeltableaus naar buiten. Je kunt het zo gek niet bedenken of de Van Riels hebben het in huis: een oude lift, een biecht ameublement, een altaar, sanitair uit kloosters voor de badkamers, heiligenbeeldjes, munten, filmposters, kisten met educatieve hulpmiddelen uit het onderwijs. Boekenkasten tot in de nok, feitelijk apothekerskasten vol boeken. Marcel heeft altijd hele winkels verzameld: apotheken, kruidenierswinkels. In een bijgebouw staat een volledig interieur van een kruidenierswinkel, die te hoog was. De oplossing werd snel gevonden: dan hakken we de vloer open en graven we de grond wat uit. Fascinerend! Ze kochten van alles, van een pikante menukaart uit een Brusselse nachtclub tot een tientallen meters lange lederen bank uit een theater in Antwerpen, erotica en devotionalia, van een opgezette krokodil tot lampen uit de Parijse metro. Je ziet een prothese uit de Eerste Wereldoorlog, spullen van de tandarts van honderd jaar geleden en een orangerie waar de weelderige planten zomaar naar binnen groeien. Ze wilden een doolhof bouwen, maar verzeilden uiteindelijk in een labyrint van regels en beperkingen. Dat doolhof lukte trouwens, als je in je fantasie een huis hebt met allerhande gangen en kamers die elkaar snijden en opvolgen in een zo betoverende volgorde dat je de weg kwijt raakt. Aan de boerderij zit een enorme serre met een sfeerrijk dakterras. De stalen trappen die van de begane grond naar de bovenste etage voeren zijn geconstrueerd uit hekken uit de Loire, boksringen en roosters van varkenskooien. Dit is onvervalst bouw- en bewaarfetisjisme. Dit kennen ze elders ook wel. Zie YoutTbe voor de door Nek Chand van weggegooide rotzooi geconstrueerde Rock Garden in Chandigarh in India, de Watts Towers in LA en in Frankrijk het Palais Idéal van de postbode Ferdinand Cheval in de Drôme of het door de overheid als monument erkende maison Picasiette in Chartres. Creaties van solisten, rare mannen met een droom en een visie en een ideaal en een enorme hoeveelheid doorzettingsvermogen. Nu moet er een oplossing komen voor dit Heukelomse paleis, dit wonderlijke museum dat de tijd stil zet. Met de gemeente zijn de Van Riels alvast aan het nadenken over een stichting om hun monument van verzamelwoede open te houden. Henri van der Steen, Brabants Dagblad 4 februari 2014