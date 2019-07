‘Helaas’ geen vuurwerkshow op Oisterwijkse kermis door aanhoudende droogte in Brabant

Swiss Sense verkoopt dochterbe­drijf Aldenhuij­sen aan Voorhorst uit Moergestel

16 juli UDEN/MOERGESTEL - Swiss Sense Holding uit Uden verkoopt haar dochteronderneming Aldenhuijsen, specialist in slaapsystemen voor de seniorenmarkt, aan Voorhorst Holding bv in Moergestel. Alle medewerkers die voor Aldenhuijsen werkzaam zijn, blijven in dienst. Financiële details over de overname willen de bedrijven niet geven.