Herman van Bladel liet voor Oisterwijk een schat aan dia's na

UPDATE The Inside kreeg van Oisterwijk een ontheffing voor oudjaars­par­ty die de omgevings­ver­gun­ning niet toestond

24 december OISTERWIJK - Vierhonderd jongeren zijn op zoek naar een andere bestemming om oud op nieuw te vieren. ‘NYE Goed Inside d'n Ollie', de oudjaarsparty van The Inside, is op last van de gemeente Oisterwijk geannuleerd.