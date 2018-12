Herman van den Broek, 27 jaar lang pastoor van Moergestel, is overleden

Brabants Dagblad, 13 juni 1998

De pastoor die liever pastor wil zijn

Pastor Herman van den Broek staat dit weekeinde in Moergestel drie maal in het zonnetje. Hij viert zijn 65e verjaardag, hij is 25 jaar bij de parochie Moergestel en hij is 40 jaar priester. Hij is een beetje moe van het over zichzelf praten, onthult pastor Herman van den Broek aan het begin van het interview. Maar vooruit, het hoort nu eenmaal bij een jubileum. Als de verslaggeefster maar vooral niet vergeet te vermelden dat het feest dit weekeinde samen wordt gevierd, met de hele Moergestelse gemeenschap. Zijn preek van aanstaande zondag gaat niet voor niets 'gedeeld priesterschap' heten. Typerend voor Van den Broek, voor wie de parochie voor alles gaat. Het is ook een van de redenen waarom hij nooit pastoor genoemd wilde worden. ‘Dat klinkt zo formeel, alsof je aan het hoofd van de organisatie staat. Pastor klinkt veel vriendelijker en toegankelijker.’ Herman Jozef van den Broek werd in 1933 in Boven Leeuwen geboren. Na het gymnasium was het voor hem vrijwel vanzelfsprekend dat hij ‘de kerk’ in ging, zoals zovelen in die tijd. Hij kwam na zijn opleiding in Haaren terecht in de St. Annaparochie in Tilburg. Toen hij als langst zittende pastoor werd gevraagd naar een andere parochie te zoeken, viel zijn oog op Moergestel. ‘Een prachtig dorp en toch dicht bij de stad. Ik studeerde in Tilburg aan de Theologische Faculteit, had er veel goede bekenden. Maar ik had ook het gevoel dat ik een stad in de buurt nodig had voor mijn ontwikkeling. Zaken als een schouwburg en een bioscoop horen daar naar mijn mening ook bij.’ In Moergestel veranderde zijn taak als pastoor door de ontkerkelijking. De parochie moest democratischer worden. Zijn taak lag daarom in het opzetten van een netwerk met vrijwilligers, die op allerlei terreinen ingezet konden worden. Daarnaast was de pastor gedurende 18 jaar deken van Oisterwijk. Allemaal redenen voor hem om in Moergestel te blijven. ‘Men denkt wel eens ik in Moergestel minder met ontkerkelijking te maken heb, omdat men denkt dat het een agrarische gemeenschap is. Daar is niets van waar. Slechts drie procent van de Moergestelse bevolking is boer. En ook hier is het zoeken naar vrijwilligers.’ Voor pastoraal werk moet men sterk in de schoenen staan. Verdriet en vreugde liggen er dicht bij elkaar. ‘Zes maal per maand heb ik een doop, maar elke week heb ik ook een of meerdere begrafenissen. Daarnaast bezoek ik wekelijks ernstig zieken. Tegen vrijwilligers zeg ik altijd dat ze het verdriet zo veel mogelijk daar moeten laten waar het is, maar dat ze op het moment dat het nodig is wel zoveel mogelijk steun moeten geven.’ Zes jaar geleden werd op een stuk grond achter de kerk het parochiecentrum gebouwd, waar de pastor zijn werkkamer heeft. Maar rustig werken is er dezer dagen niet bij. De pastor mag de kerk niet in vanwege de bloemversiering. Ook de liederen die de koren in het parochiecentrum zingen, mogen de pastor nog niet ter ore komen. Aanstaande zondag zullen ze over het St. Jansplein klinken. Van den Broek ziet zijn taak in de toekomst liggen bij het bekwaam maken van mensen in pastorale taken. ‘Ik heb met het kerkbestuur afgesproken dat ik het beleidsplan tot het jaar 2000 nog zal uitvoeren. Ik zou me kunnen voorstellen dat ik daarna eruit geschreven wordt. Daar hou ik rekening mee. Ik heb ook nog zat andere ambities.’ Kirsten Poorta