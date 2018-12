Het bakkerspersoneel weet het: de dag voor kerst bami van opa Leo (87)

INGEZONDEN BRIEF ‘Raad van Oisterwijk heeft zich voor The Inside in de luren laten leggen’

23 december OISTERWIJK - Het was een onthullende en ontluisterende vertoning afgelopen donderdag 20 december, toen de motie ‘Vreemd aan de orde van de dag’, ingediend door PrO en ondersteund door PGB en AB, werd besproken. In die motie werd voorgesteld om maatregelen ter bestrijding van de overlast die buurtbewoners ervaren van The Inside, vast te leggen in een handhavingsplan. Dit mede aan de hand van hetgeen was besproken in de commissievergadering Algemene Zaken van 29 november.