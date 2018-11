Het einde van een moordplek: Brizzi Villa valt in Moergestel onder de slopershamer

Plek van onheil en onschuld

Hoezo moordvilla? Sander Nooteboom (49) is als een kind zo blij dat hij terugkeert naar zijn bakermat, de Tilburgseweg in Moergestel. Vlakbij Villa Dennenhoef, dat hij voor drie miljoen euro op de kop heeft getikt, bracht Nooteboom als telg uit een Tilburgs textielgeslacht een onbekommerde jeugd door. Antonio Brizzi was toen nog niet in beeld. De Tilburgse topcrimineel werd in 1994 als bewoner van Dennenhoef omgelegd. Die moordzaak is een cold case geworden, maar Dennenhoef heet in de volksmond nog altijd de Brizzi Villa. Zo zien Nooteboom, zijn vrouw en drie kinderen dat echter niet: ,,Prachtige plek om te wonen. Die moord staat voor maar een heel korte episode. Wij hopen er oud te worden. Ik woon heel mijn leven al aan de Tilburgseweg. Op het moment die van Goirle." Het nieuws dat Dennenhoef weer in de handen van een textielondernemer komt, stemt Gijs van den Bergh in Haaren tevreden. Zijn grootvader Adolf verbond zijn initialen aan de textielfabrieken van AaBe. Nog voor opa aan de overkant Villa Zonnewende bouwde, ging zijn jachtopzichter in 1910 aan de Tilburgseweg wonen. Een fazantenkwekerij paste bij die bestemming. ,,Mijn ouders hebben het jachthuis uitgebouwd tot een landhuis in Engelse stijl", vertelt de kleinzoon. ,,Ik ben er in 1947 geboren en heb er de eerste vijf jaar van mijn leven doorgebracht. Na de scheiding van mijn ouders bracht ik er alleen nog de vakanties bij mijn vader door." Brizzi nam tientallen kangoeroes mee naar Dennenhoef. Krielkippen en paarden herinnert Gijs van den Bergh zich uit zijn gelukkige jaren van jeugdige onschuld. Het landgoed, dat nog altijd zeven hectare telt, was ooit vele malen groter. De A58 doorklieft nu de oude gronden van Van den Bergh, waarvan het grootste deel is aangekocht door Brabants Landschap. 'Duiventil' klinkt ongepast, maar het eigendom van Dennenhoef kent een hoge omloopsnelheid. Het huwelijk van de ouders van Gijs van den Bergh liep er op de klippen, maar dat overkwam daarna nog drie echtparen. En in 1994 werd Dennenhoef dus een plaats delict. Plek des onheils? ,,Ach, welnee", zegt Gijs. Zijn laatste bezoek deed hem wel pijn. Villa Dennenhoef was al aan brand en verpaupering ten prooi gevallen. Het hielp ook niet dat Roy Donders voor de tv met zijn vriendje over het hek klom. Tal van onverlaten kwamen daarna koekeloeren. ,,Op de plavuizen hadden ze vuurtje gestookt", zag Van den Bergh. Zo'n vijftien jaar wordt Dennenhoef al niet meer bewoond. De familie Kies, alias projectontwikkelaar Arton, wilde er een zorghotel bouwen. Daarna strandde ook het plan een crematorium op Dennenhoef te vestigen. Gerard Zondervan was dit jaar van plan voor zijn familie meerdere huizen te bouwen. De provincie hield echter vast aan het bouwblok. Nu wil Sander Nooteboom er een nieuw landhuis in dezelfde stijl gaan bouwen. In de geest van Van den Bergh, niet die van Brizzi. Brabants Dagblad, 23 november 2017