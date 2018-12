Het linkste punt van Oisterwijk: daar waar de Baerdijk het fietspad kruist

Kabels, alarm, paaltjes, camera's. Kan een winkelier nog meer doen tegen dit soort kraken?

4 december OISTERWIJK - Opnieuw werd met grof geweld ingebroken bij een Oisterwijkse winkel. Of twee in dit geval: de kledingzaken Llaud en Zoetelief. Laatstgenoemde zit aan De Lind, in een rijtje met Roomer Fashion en opticien Ruud Panis die beide al eens doelwit waren van ramkraken.