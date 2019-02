Hoe de horeca van Oisterwijk met een vreemde man omspringt: ‘Oplossing voor eigen rekening’

video Varkensboe­ren leven mee met door stalbrand getroffen collega uit Biezenmor­tel

2 februari VEGHEL - Een immens drama. Voor de boer, zijn familie en vooral ook de omgekomen dieren. Varkensboeren, zaterdagmiddag aanwezig bij de opening van de vernieuwde Agrifirm veevoeder fabriek in Veghel, leven mee met hun collega in Biezenmortel, die geteisterd is door een stalbrand. Bij de felle brand werd vrijdag het bedrijf grotendeels verwoest en kwamen zo'n 2500 varkens om het leven. Zo’n 500 varkens overleefden de brand.