Hoe een Moergestelnaar in Canada zomaar stilviel op Facebook

MOERGESTEL - De dood kan er lang over doen om de Atlantisch Oceaan over te steken. In februari kwam Harry Welten bij een verkeersongeluk in Canada op 59-jarige leeftijd om het leven . Zijn familie in Moergestel zal daar ongetwijfeld weet van hebben gehad.

Maar op Facebook, waar Harry zo graag zijn jeugdherinneringen aan Moergestel ophaalde, viel hij ongemerkt stil. De groep ‘Je komt uit Moergestel als...’ had Harry de afgelopen jaren geregeld zien opduiken. Hij kwám ook uit Moergestel, maar dat was - af te lezen aan zijn taalgebruik - lang geleden. Harry had moeite om in zijn reacties het Nederlands vol te houden.

‘Ademt sfeer!’

In 2014 plaatste hij een foto van een huiselijk tafereel uit Den Opslag, buurtschap tussen Haghorst en Moergestel. ‘Een grandioze foto', reageerde wijlen Noud Smits enthousiast. ‘Ademt sfeer!’

Harry zelf kwam nog met deze toevoeging: ‘Jan Welten en Annie Jonkers zijn mijn oom en tante as well. Wij woonden vroeger in het huis tegenover de straat in Den Opslag. Mijn vader was de jongste broer van Jan.’ Hij zocht ook herkenning met anderen in wie hij verre familie vermoedde: ‘Hoe bent u related?’

Born in Moergestel

Een achterneef uit Lage Mierde meldde onlangs dat Harry in Canada tijdens het hardlopen, zijn passie, is aangereden met fataal gevolg. Op de website van de Ottawa Citizen verscheen een in memoriam van Hendrikus 'Harry’ Welten, born in Moergestel, the Netherlands.

Zijn eigen Facebook-pagina is nog altijd in de lucht. Een maand voor zijn overlijden plaatste Harry een foto van hemzelf met ‘our first grandson’ van drie maanden oud in zijn handen.

Moge daarginds, helemaal in Ontario, een stukje Moergestel in die kleine Elias voortleven.

Volledig scherm Facebookpost van Harry Welten uit 2014 © Facebook Je komt uit Moergstel als...