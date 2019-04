Hoe een oud boerencafé in Moergestel moest wijken voor het fietspad naar Haghorst

update Stroomsto­ring bij 5.000 huishou­dens in en rond gemeente Haaren na 1,5 uur verholpen

3 april HAAREN - Er was woensdagmiddag een grote stroomstoring in en rond de gemeente Haaren. Zo'n 5.275 huishoudens zaten volgens Enexis zonder stroom. Daarnaast werkten de verkeerslichten op de N65 niet. Rond 13.38 uur, iets meer dan anderhalf uur na het begin, was de storing weer voorbij.