Hoe zat dat in Oisterwijk ook alweer met de ‘piekboerderij’ van Kortmann (te koop voor 1,3 miljoen)?

De misser van Kortmanns pachtvoordeeltje



Het zijn zware tijden voor de burgemeester van Oisterwijk. Een hoofdambtenaar die wegens verduistering de laan is uitgestuurd, spreekt de rechtbank van dat feit vrij. De ondernemingsraad mist in de aanpak van miserabele werkverhoudingen onder meer de ‘voorbeeldfunctie’ van de burgemeester. En bij een receptie die de jubilerende en jarige burgemeester van gemeentewege wordt aangeboden, laat een overgrote meerderheid van de ambtenaren het afweten.

Maar maandagavond moet er toch een hele last van de schouders van Yvo Kortmann zijn gevallen. De aankoop van de gemeentelijke grond onder zijn woonboerderij is absoluut koosjer, oordeelde een raadsmeerderheid.

‘Gebakken lucht’, ‘suggestieve opmerkingen’, ‘verdachtmakingen’, ‘ongezond wantrouwen’: allemaal typeringen die de twee oppositiepartijen Algemeen Belang en GroenLinks voor de kiezen kregen. Met name moet het Kortmann goed hebben gedaan dat Ineke Depmann (PvdA) haar twee oppositiegenoten afviel. Zij had ‘puur zakelijk’ de transactie bestudeerd en daarin geen spoor van ‘bevoordeling’ aangetroffen.

Maar in hun puur zakelijke benadering lijken de burgemeester en zijn wethouders zich bestuurlijk nu juist misrekend te hebben. De integriteit van de burgemeester mag dan wel, ook wat GroenLinks’er Ad van den Oord betreft, overeind zijn gebleven, slecht verkoopbaar is het onderhandelingsresultaat wel degelijk.

Dat geldt niet zozeer voor de uiteindelijke koopsom. Van drie beëdigde taxateurs mag worden verwacht dat zij hun werk naar eer en geweten hebben verricht. De grondprijs van 330 gulden per vierkante meter bebouwde grond kan ook bezwaarlijk een weggevertje worden genoemd. Nee, de misser zit ‘m in het pachtvoordeeltje dat Kortmann door de rest van zijn college op de valreep is gegund.

Terug naar 1991. Kortmann koopt een vervallen woonboerderij aan de Merodelaan van de gemeente voor één gulden. Keerzijde van die piek is een in de papieren lopende restauratieplicht.

Tegelijk gaat Kortmann voor de ondergrond een erfpachtovereenkomst met de gemeente aan. Om de vijf jaar is de gemeente vrij om - in overleg met de andere partij - de erfpachtsom ofwel canon aan te passen aan de nieuwe grondwaarde. Maar dat feit blijkt in de loop van 1996, als de eerste termijn afloopt, op het gemeentekantoor te zijn vergeten.

Kortmann zelf immers, zo deelde wethouder Joop Rakhorst maandag mee, attendeert in oktober 1996 de rest van zijn college op het verstrijken van de termijn. Wie denkt dat daarop met gezwinde spoed een nieuwe canon per 1 januari 1997 wordt voorbereid, vergist zich. In de reconstructie van Rakhorst heeft de ambtelijke organisatie het op dat moment te druk met de aanstaande herindeling.

De wethouders besluiten daarop de kwestie over de herindelingsdatum heen te tillen. Het nieuwe college laat uitrekenen dat de canon van 10.660 naar 17.300 gulden kan stijgen, maar blijkt bij nader inzien een beter idee te hebben: verkoop van het perceel. Dat is dan meteen het eerste wapenfeit van het nieuwe beleid om ‘niet-strategische erfpachtpercelen’ te verzilveren.

Via zijn onderhandelaar laat Kortmann weten akkoord met de koop te gaan. Als burgemeester onttrekt hij zich aan alle collegebesprekingen over het onderwerp.

Het ambt en zijn privé wil hij kost wat kost gescheiden houden. Maar die zuiverheid is toch echt van bovenmenselijke aard. De burger Kortmann is het niet aan te rekenen dat hij een voordeeltje geniet omdat ambtenaren en wethouders iets veel gewichtigers aan hun hoofd hebben. Burgemeester Kortmann mag wél worden geacht erop toe te zien dat iedere erfpachtovereenkomst, zeker die met hemzelf, tijdig ten behoeve van de gemeenschap te gelde wordt gemaakt.

Dat gebeurt niet. De oude canon mag van het college doorlopen tot aan de datum van verkoop. Volgens Rakhorst en de raadsmeerderheid omdat het ‘ zakelijk gezien ‘ niet correct is tijdens onderhandelingen een bestaande situatie te wijzigen. Rakhorst: ‘Dat de procedure te laat is opgestart, mag de heer Kortmann niet worden verweten.’

Zoals het Kortmann ook niet euvel kan worden geduid dat hij 129 vierkante meter meer heeft bewoond dan de oppervlakte waarover destijds de pacht is berekend. Rakhorst heeft de laatste dagen persoonlijk de historie onderzocht van die meer dan gebruikelijke overmaat (ruim tien procent). Een weg bleek ooit verlegd en een heg ooit verplaatst, maar de hand van de familie Kortmann zat daar niet in.

Bovendien, benadrukte Rakhorst, sluit de erfpachtovereenkomst tussentijdse verhoging van de canon door overmaat uit. Wederom: zakelijk correct. Maar had Kortmann in het feit van die 129 gratis vierkante meters niet een extra reden moeten herkennen om dit jaar die kleine zevenduizend pachtguldens in de gemeentekas te storten?

Zo had hij, desnoods met terugwerkende kracht, ook het laatste schijnsel van belangenverstrengeling kunnen doven.



Tom Tacken, 28 oktober 1997