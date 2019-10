Hoge strafeis tegen verdachte van verkrachting 15-jarig meisje uit azc Oisterwijk

OISTERWIJK - Tegen een 20-jarige man uit Eritrea is vijf jaar geëist voor verkrachting in 2018 van een toen 15-jarig meisje uit het azc in Oisterwijk. Ondanks het feit dat het slachtoffer haar aangifte heeft ingetrokken. Culturele achtergronden spelen mogelijk een grote rol in deze zedenzaak.

De man zou zich op 12 juli hebben vergrepen aan het Eritrese meisje. Zij deed aangifte. Maar ze trok haar verklaring later in en zei de verkrachting te hebben verzonnen. Uit boosheid omdat verdachte Filmon G. (naakt-)foto's van haar zou hebben gemaakt en dreigde die online te zetten. Toen ze bij de rechter-commissaris terugkwam op haar aangifte, zei ze zelfs met de verdachte te willen trouwen.

Maar officier van justitie Jan Bezem gelooft geen snars van dat verhaal. Hij denkt dat het kind onder druk is gezet om haar verklaring in te trekken. In de Eritrese cultuur is het gebruikelijk dat een ontmaagd meisje hoe dan ook een relatie aangaat met de betrokken man om zo haar eer te redden. Mogelijk is een huwelijk achter de schermen gearrangeerd, los van wat zij daar zelf van vindt.

Het meisje verscheen woensdag niet op de strafzitting in Breda en heeft ook geen slachtofferverklaring ingediend.

Nog steeds verliefd

Op die 12e juli was ze met een vriendin buiten het azc. Filmon G., die nu in Sittard woont, had naar zijn zeggen van haarzelf gehoord dat ze daar zouden zijn. Volgens hem hadden ze eerder een relatie, maar was die na een ruzie beëindigd. Hij is nog steeds erg verliefd op haar.

Volgens de oorspronkelijke aangifte werd ze in de bosrijke omgeving overvallen door de verdachte die een doek over haar hoofd gooide en haar verkrachtte. Tegenover de rechters gaf G. wel toe 'korte seks' met haar te hebben gehad, maar dat zou vrijwillig zijn geweest. Er is een condoom gevonden met sperma van hem.

Dwang