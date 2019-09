Hommeles op het Linde(n)plein in Oisterwijk: horeca voelt niks voor hogere belasting

Probleem van aanmaak­blok­jes zit 'm volgens directeur Fire-Up in slechts één partij

25 september OISTERWIJK - Het probleem van de opeenvolgende palletbranden bij Fire-Up, de aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk, zit 'm in één partij die gedurende twee dagen is geproduceerd. Dat zegt directeur Kees van Opstal, naar aanleiding van de laatste brand op woensdagmorgen.