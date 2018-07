Hondenbelasting afschaffen in Oisterwijk? Een parkeergarage bouwen? Het college is Sinterklaas niet

LIVEOISTERWIJK - Op de agenda van de gemeenteraad van Oisterwijk staat donderdag de Perspectiefnota. Voor partijen is dat een uitgelezen gelegenheid om de eigen ideeën naar voren te brengen. College en raad kunnen zich dan ook buigen over een reeks aan moties en amendementen.

Pikant lijkt vooral of de PGB het wordt gegund haar verkiezingsbelofte waar te maken: bevriezen van de onroerendezaakbelasting. De eigen wethouder Dion Dankers ontraadt dat de gemeenteraad. College tempert dadendrang van raad op tal van fronten. Sociale woningbouw, aanpak parkeerdruk in het centrum, sluipverkeer weren uit kom van Moergestel, duurzaamheid: dat zou allemaal al in het vat zitten.

PrO

1) Jaarlijks bespreekt een vertegenwoordiging van raad en college de integriteitsregels van de gemeente Oisterwijk. Burgemeester Janssen: goed dat dit thema nog aan de orde komt.

2) Oisterwijk schaft de hondenbelasting af. Wethouder Dankers (PGB) raadt dit af. 'Hartstikke leuk', de blaftaks afschaffen, 'maar u moet dan wel structureel dekking voor 120.000 euro zoeken.'

3) Binnen een jaar bouwt Oisterwijk 25 tijdelijke woningen voor één- en tweepersoons huishoudens. Wethouder Smit (AB) komt dit jaar met woonagenda en beweert dat binnen een jaar 36 sociale huurwoningen worden gebouwd. 'Behalve tempo is ook zorgvuldigheid nodig.'

4) Stationsstraat wordt een 'auto-te-gast'-straat. Wethouder Dankers (PGB) gaat het te ver om één straat uit te zonderen. Wacht liever op integrale aanpak.

5) Budget voor biodiversiteit verdubbelt naar 12.000 euro. Wethouder Smit (AB): 'overbodige aanmoediging', want als het nodig is, komt dat geld er.

6) Sociaal ondernemerschap krijgt volwaardige rol. Wethouder De Laat (PrO) onderschrijft belang, maar geeft in overweging of het wenselijk is dat sociale ondernemers bevoorrecht worden.

7) Er komt één zorgloket. Wethouder De Laat (PrO) staat positief tegenover amendement, maar wat is één loket?

VVD

1) Oisterwijk verlaagt de hondenbelasting met 10 procent en schaft hogere belasting voor tweede en elke volgende hond af. Wethouder Dankers (PGB) raadt dit af met riposte in de richting van VVD: 'Wij zijn Sinterklaas niet.'

2) Aanvraag voor zonnepanelen wordt legesvrij. Wethouder Smit (AB): we nemen deze suggestie mee in het kader van onze duurzaamheidsagenda.

3) College begint onderzoek naar oplossing overlast veehouderij Oisterwijksebaan 2. Wethouder Smit (AB) laat weten dat college hiermee kan leven ('open deur').

4) Dubbelgebruik van parkeerterreinen bij ondernemers stimuleren; gemeenteambtenaren laten parkeren aan Spoorlaan (Q-park); onderzoek naar mogelijkheden parkeergarage en satellietplekken. Wethouder Dankers (PGB) wil suggesties meenemen, maar kosten parkeergarage 'rijzen de pan uit'. Q-park is bovendien geen partij en ondernemers hebben tijdens kantoortijden hun terrein hard nodig.

5) Economische Visie wordt van concreet uitvoeringsprogramma voorzien. Wethouder De Laat (PrO) ontraadt motie: extra middelen nu niet nodig.

PGB

1) Oisterwijk houdt in 2019 de onroerendezaakbelasting op hetzelfde niveau. Wethouder Dankers (PGB) raadt dit af. Besluit werkt structureel door: 'U hebt hier nog jaren last van.'

2) College werkt scenario's voor onderhoud sportaccommodaties uit (Taxandria Atletiek en Roef!). Wethouder De Laat (PrO) staat positief ten opzichte van motie. PGB vraagt aan De Laat of in Moergestel ook samenwerking van sportaccommodaties komt. Is er nu niet volgens De Laat. Najaar misschien verkennende gesprekken.

3) Alternatieve parkeerplaatsen voor medewerkers gemeente om druk in omliggende straten te verlagen. Wethouder Dankers (PGB) raadt aan eerst evaluatie af te wachten.

CDA

1) De gemeente geeft gegevens van ouderen aan de vrijwilligers van het project Buurtgenoten. Wethouder De Laat (PrO) zegt dat raad zelf over verstrekking persoonsgegevens gaat en ontraadt om die reden motie.

2) Twee ton extra voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Wethouder Smit (AB): er komt een duurzaamheidsagenda en daarbinnen bepalen we hoe we het geld gaan uitgeven.

3) Proefproject ter ondersteuning mantelzorgers (met loket en respijtcoördinator). Wethouder De Laat (PrO): gedachte is sympathiek, maar motie wordt ontraden omdat Oisterwijk al een steunpunt mantelzorg heeft. Mantelzorgconsulent vervult ook al functie respijtcoördinator.

Algemeen Belang

1) Gemeente stimuleert scholen het vignet Gezonde School te behalen. Wethouder De Laat (PrO) ontraadt motie. Verantwoordelijkheid scholen.

2) Meer aandacht voor aanpak sluipverkeer in kom Moergestel. Wethouder Dankers (PGB) adviseert eerst onderzoek af te wachten en terug te koppelen naar inwoners. Geldt ook voor financiën: het genoemde miljoen is indicatief.

3) Maatregelen om de verkeersveiligheid op de kruising Heusdensebaan/Sprendlingenstraat te verhogen. Wethouder Dankers (PGB) adviseert ook hier eerst de 'hoofdstructuur' in kaart te brengen.

4) Maatregelen om de verkeersveiligheid voor de overstekende fietsers aan de Akkerweg ter hoogte van de Industrieweg in Moergestel te verhogen; daarbij rotonde overwegen. Wethouder Dankers (PGB) verwijst naar zijn reactie op twee punten hierboven.

5) Natuurtheater veilig, toegankelijk en goed vindbaar maken. Wethouder De Laat (PrO): positief tegenover motie, maar overbodig. Structureel budget is er al.

6) In 24 maanden een lokale sociale visie ontwikkelen. Wethouder De Laat (PrO): overbodige motie want 'koersdocument' is al onderweg.

7) In 24 maanden een sociale kaart ontwikkelen. Wethouder De Laat (PrO) staat positief tegenover motie.

PrO en Algemeen Belang