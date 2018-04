Hoop voor Oisterwijkse Afghaan Abdul Hakimi: 'Ambtsbericht uit 2000 deugt niet'

In een artikel in het Nederlands Juristenblad vegen twee onderzoekers de vloer aan met het ambtsbericht. Het bewijs dat alle officieren en onderofficieren zich aan martelingen schuldig hebben gemaakt, zou niet hard te maken zijn. In februari werd Abdul Hakimi nog opgepakt met als bedoeling hem uit te zetten. Na drie weken mocht hij echter vanuit zijn cel terugkeren naar zijn wanhopige familie in Oisterwijk. Zijn kinderen zijn ervan overtuigd dat vader slechts een logistieke functie heeft gehad. Het VPRO-programma Argos besteedde zaterdag ook aandacht aan het nieuwe onderzoek. Bram van Ojik, Kamerlid voor GroenLinks, typeert de totstandkoming van het ambtsbericht als 'buitengewoon onprofessioneel'. Volgens hem is een nieuw ambtsbericht al in de maak.