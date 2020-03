Huisartsen bundelen krachten en richten isolatiepost in in Oisterwijk

Alle asielzoe­kers nog coronavrij, maar ook op het azc eist het virus zijn tol

20 maart OISTERWIJK - Het coronavirus is nog tot geen enkel asielzoekerscentrum in het land doorgedrongen. ,,Er zijn wel verdachte situtaties geweest en mensen zijn ook in quarantaine geplaatst, maar niemand is tot op heden positief getest", zegt COA-woordvoerder Anton Masteling.