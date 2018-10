Hulphond zoekt gastgezinnen: ,,Als een hond terug gaat, pink ik een traantje weg’

Grote hoeveel­heid zwaar illegaal vuurwerk gevonden in twee Oisterwijk­se woningen

20 oktober OISTERWIJK - Het duurt nog even voordat het oud & nieuw is, maar twee Oisterwijkse inwoners waren er dit jaar relatief vroeg bij. In een woning aan de Pannenschuurlaan en Prinses Amaliahof heeft de politie zaterdag namelijk grote aantallen zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen.