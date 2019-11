Ideeën voor ‘Natuurlijk Moergestel’ krijgen geld en steun van Oisterwijk

26 nieuwe woningen in de pijplijn in Haaren

26 november HAAREN - Zesentwintig woningen zitten in totaal nieuw in de pijplijn in de dorpen Haaren en Helvoirt. De meeste komen in Helvoirt aan het Schilderstraatje: 22 stuks. Aan de Langeweg in Haaren verdwijnt een winkelpand en komen vier zogeheten levensloopbestendige woningen.