IJsbaan keert 'IJsersterk' terug in Oisterwijk

UPDATE Grote sigaretten­buit bij inbraak in BP in Oisterwijk, veel politie op de been, inbrekers toch niet gepakt

10:01 OISTERWIJK - Bij een inbraak in een BP-tankstation aan de Gemullenhoekenweg in Oisterwijk is dinsdagnacht een grote hoeveelheid sigaretten buitgemaakt. De politie was met veel eenheden op de been, maar heeft de inbrekers niet meer terug kunnen vinden.