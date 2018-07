In de Dorpsherberg van Oisterwijk verloopt horeca met horten en stoten: faillissement dreigt voor florerende zaken

Brabants Dagblad, mei 2010

In de kelder van Dorpsstraat 37, onder de Oisterwijkse Dorpsherberg, had gisteren de opening plaats van museum De Drie Deuren. Initiatiefnemer Leo van Schayik (73) en zijn vrouw Corry verrichtten de openingshandeling. Ze trokken een doek weg waarachter zich de 'Historische Canon van Oisterwijk' bleek te verschuilen plus de geschiedenis van het pand waarin het museum gevestigd is. De Canon geeft in 54 vensters een beeld van de Oisterwijkse geschiedenis. Via een aanraakscherm kan de bezoeker elk venster openklikken waarna er informatie verschijnt over een gebeurtenis van dat jaar. De canon van Dorpsstraat 37 werkt op dezelfde manier. In een ruimte ernaast, de Proeverij, brengt De Drie Deuren de geschiedenis van de plaatselijke horeca in beeld. Een kernonderdeel van de museumcollectie zijn gedigitaliseerde films over het Oisterwijks verleden. Ze zijn voor een deel door aankoop verworven, zoals fragmenten uit oude Polygoon-journaals, en deels door schenking. Op drie schermen is er een doorlopende voorstelling van die films, bijvoorbeeld over voorbeelddorp Kerkhoven uit 1953. Voor groepen bestaat de mogelijkheid voor vertoning op een extra groot scherm. Het museum werkt aan uitbreiding van de collectie. Zo gaat Noud Smits, voorzitter van heemkundekring De Kleine Meijerij, met een cameraman op pad om Oisterwijkers te interviewen. Zijn eerste productie beleefde gisteren de première: een gesprek met Bep van de Berk die een privé-museum heeft over de leerfabriek. Voor de inrichting van het museum tekende beeldend kunstenaar Ellen Brouwers. Zij leidde een werkgroep, die verder bestond uit Noud Smits, Bob Keasberry en Henk van Helvert van de heemkundekring, en Tineke de Vaal. Laatstgenoemde wist her en der visueel materiaal los te peuteren. Heemkundige Wim de Bakker en historisch onderzoeker Ad van den Oord adviseerden de werkgroep. Het niet-digitale materiaal is bescheiden: vitrine met Oisterwijkse boeken, prikbord met oude ansichten en een schilderij van Joost Theeuwes. Op de toiletten wacht een verrassing: literaire citaten. Bijvoorbeeld: ,,Daar liggen de vennekes als grote vochtige ogen." (Bertus Aafjes). Enthousiasme kenmerkt de eerste reacties. Yvette Bender: ,,Bij de VVV krijgen we vaak de vraag waarom Oisterwijk toch geen museum heeft. Ik ben dolblij dat ik gasten vanaf nu naar De Drie Deuren kan verwijzen." Het museum is vanaf vandaag alle dagen van 10 tot 22 uur (zo en ma vanaf 12 uur) gratis toegankelijk.