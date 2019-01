In de traagste bouw van Oisterwijk zit volgende maand weer schot

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat de buurt bij de politiek aan de bel trok. Vijf jaar, zo klaagden omwonenden, sleepte de bouw zich al voort. ‘Het langdurige en rommelige straatbeeld, stof- en soms geluidsoverlast is ons een doorn in het oog', stond in een anoniem opgestelde brief. Toenmalig wethouder Sjef Verhoeven liet daarop weten alleen een moreel appel op de eigenaar te kunnen doen.