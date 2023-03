In gebouw Pannenschuur in Oisterwijk komt ruimte voor de jeugd: ‘Hier strijden we al lang voor’

Scholen, chauffeurs en ook het busbedrijf zelf balen: hoe lang blijft die staking nog duren? ‘We hopen dat de druk nu wordt opgevoerd’

TILBURG - Meer dan twintig dagen staken door buschauffeurs heeft nog niets opgeleverd. Terwijl onder meer scholieren ontzettend veel last hebben als ze niet met het openbaar vervoer naar hun opleiding kunnen. Dat roept de vraag op: werkt dat dan wel, dat staken? En nog vier vragen over de busstakingen die in mei vorig jaar al van start gingen.