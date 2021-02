Inbreker wordt betrapt in Oisterwijk en slaat bewoner hard in het gezicht

Werk aan waterlei­ding houdt verkeer in Moergestel anderhalve week op: Kerkstraat en School­straat op slot

20 januari MOERGESTEL - Kerkstraat en Schoolstraat vormen anderhalve week even geen doorgaande route in het centrum van Moergestel. Oorzaak: het vervangen van de waterleiding in opdracht van Brabant Water.