Inbrekers slaan in de vroege ochtend toe bij juwelier in Oisterwijk

,,Ook de politie is nog bezig met het onderzoek. Duidelijk is wel dat ze het rolluik opengewrikt hebben. Daarna hebben ze de etalages binnen kapot geslagen.”

Mignon is al een kwarteeuw gevestigd in Oisterwijk maar had nog niet eerder inbrekers over de vloer. ,,We waren er vanmorgen na het afgaan van de inbraakmelding snel bij, maar ze waren er al wel vandoor.”