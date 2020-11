Inbrekers slaan toe bij vijf auto's op parkeerplaats in Oisterwijk en een keer in Waalwijk

Update + Video Schuur volledig afgebrand na uitslaande brand in Oisterwijk, geen gewonden

21 oktober OISTERWIJK - De brandweer is woensdagavond uitgerukt voor een uitslaande schuurbrand aan de Spreeuwenburgerweg in Oisterwijk nabij de N65. De schuur diende als opslagplaats voor landbouwvoertuigen en is volledig afgebrand. Er zijn geen mensen of dieren gewond geraakt.