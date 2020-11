Inbrekers slaan toe bij vijf auto's op parkeerplaats in Oisterwijk

De auto's stonden allemaal geparkeerd op de parkeerplaats bij de Blokshekken in Oisterwijk. Bij alle vijf de auto's was een ruit ingeslagen.

De politie is langsgekomen om aangifte op te nemen van de eigenaars. Daarnaast is in de omgeving gezocht naar sporen van de inbrekers en of er op nog meer plekken bij auto's is ingebroken. De politie roept mensen die afgelopen nacht slachtoffer zijn geworden van een auto-inbraak op zich te melden.