Ineens veel drukker op de Schoolstraat in Moergestel (op papier dan)

Op een infoavond, een jaar geleden in Den Boogaard, deelde de gemeente Oisterwijk mee dat per werkdag 20 vrachtauto's over de Schoolstraat reden. Nu ligt er van het ingehuurde bureau Exante de Verkenningsnotitie leefbaarheid Moergestel (februari 2019). Er staat een kaartje in waaruit blijkt dat de Schoolstraat aan vrachtverkeer 100 tot 120 motorvoertuigen per werkdag verwerkt. Ook de andere doorgangswegen - Rootven, Raadhuisstraat en Oirschotseweg - zijn opgeplust, zij het niet zo drastisch.