ING heeft ook in Oisterwijk het schaamrood op de kaken staan

Het kantoor aan De Lind, dat al tot de functie van een pinautomaat was teruggebracht, wordt momenteel achter knalrood dekzeil aan een facelift onderworpen. Wat er daarna mee staat te gebeuren? Bel het nummer van de bank (0900-0933) en dit luidt het antwoord: 'Het nummer dat u heeft gebeld, is geblokkeerd'. Op de foto van het pand tijdens de verbouwing is wel te zien dat de pinautomaat nog in bedrijf is.