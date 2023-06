Is het geen plaatje? Ondanks corona lichte daling aantal tattooshops in Oisterwijk

Brandweer rukt drie dagen op rij uit voor verdachte bosbranden in Oisterwijk: ‘Funest voor jonge dieren’

OISTERWIJK - De brandweer had het de afgelopen dagen opvallend druk met brandjes in de bossen rondom de Oirschotsebaan in Oisterwijk: vrijdag, zaterdag en zondag opnieuw. De politie sluit opzet niet uit, omdat er meerdere brandhaarden zijn ontdekt.