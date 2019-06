Is Streekpark Klein Oisterwijk in de greep van een pyromaan? Eigenaar doet er het zwijgen toe

Schenk is de naam van de nieuwe kelderbar voor Oisterwijk

11:33 OISTERWIJK - Alwin Houwing en Erik Haenen, het duo achter The Inside in Oisterwijk en De Kerk in Oostelbeers, hebben hun nieuwe troef uitgespeeld. Woensdagavond openden ze aan de Dorpsstraat in Oisterwijk hun kelderbar. De naam werd daarbij ook onthuld: Schenk.